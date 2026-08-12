Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a or akiva quartier or yam a deux pas de cesaree

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Nowy projekt w Or Akiva - Quartier Or Yam, w pobliżu Cezarei
Strategiczne położenie w lub Akiva
Ten nowy projekt w Or Akiva Or Yam znajduje się zaledwie 8 minut od plaży Cezarea i Sdot Yam. Środowisko jest spokojne, zielone i doskonale połączone z głównymi drogami.
Stacja kolejowa Or Akiva pozwala na szybkie dotarcie do Tel Awiwu i Hajfy. Można również korzystać z bezpośredniego dostępu do Cesarea Industrial Park.
Sąsiedztwo jest przeznaczone dla rodzin. Oferuje rozległe parki, ogrody, ścieżki rowerowe i wysokiej jakości szkoły.
Nowoczesny i rodzinny kompleks mieszkalny
Projekt składa się z 5 9- 12 piętrowych budynków w Or Akiva. Oferuje on apartamenty 3 i 5 pokoi, a także ogród gruntowy i penthouses.
Każdy budynek jest zaprojektowany z nowoczesną architekturą i wysokim poziomem wydajności. Komfort i jakość życia społecznego są w centrum projektu.
Przestronne i dobrze wyposażone apartamenty
Apartamenty oferują funkcjonalny design. Mają doskonałą izolację termiczną i akustyczną, a także nowoczesny sprzęt dla większego komfortu.
5 pokojowe apartamenty w Or Akiva
• 122 m2 + 16,5 m2 taras
• Z siódmego piętra
• Różne kierunki i widoki w zależności od budynków
• Od 2 880 000 szekli
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Lokalizacja na mapie
Or Akiva, Izrael
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