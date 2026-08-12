Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a or akiva quartier or yam a deux pas de cesaree

Nowy projekt w Or Akiva - Quartier Or Yam, w pobliżu Cezarei Strategiczne położenie w lub Akiva Ten nowy projekt w Or Akiva Or Yam znajduje się zaledwie 8 minut od plaży Cezarea i Sdot Yam. Środowisko jest spokojne, zielone i doskonale połączone z głównymi drogami. Stacja kolejowa Or Akiva pozwala na szybkie dotarcie do Tel Awiwu i Hajfy. Można również korzystać z bezpośredniego dostępu do Cesarea Industrial Park. Sąsiedztwo jest przeznaczone dla rodzin. Oferuje rozległe parki, ogrody, ścieżki rowerowe i wysokiej jakości szkoły. Nowoczesny i rodzinny kompleks mieszkalny Projekt składa się z 5 9- 12 piętrowych budynków w Or Akiva. Oferuje on apartamenty 3 i 5 pokoi, a także ogród gruntowy i penthouses. Każdy budynek jest zaprojektowany z nowoczesną architekturą i wysokim poziomem wydajności. Komfort i jakość życia społecznego są w centrum projektu. Przestronne i dobrze wyposażone apartamenty Apartamenty oferują funkcjonalny design. Mają doskonałą izolację termiczną i akustyczną, a także nowoczesny sprzęt dla większego komfortu. 5 pokojowe apartamenty w Or Akiva • 122 m2 + 16,5 m2 taras • Z siódmego piętra • Różne kierunki i widoki w zależności od budynków • Od 2 880 000 szekli Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania i poprowadzić Państwa w projekcie nieruchomości w Izraelu.