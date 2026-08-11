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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique vue sur la mer

Aszkelon, Izrael
od
$551,100
;
9
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ID: 39771
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Eli Cohen

O kompleksie

Przeniesienie
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mieszkanie 4 pokoje o powierzchni 95 m2 + 12 m2 taras w dzielnicy miejskiej z pełnym widokiem na morze wszystkich pokoi

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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