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  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage

Aszdod, Izrael
od
$1,80M
8.08.2026
$1,80M
7.08.2026
$1,79M
6.08.2026
$1,80M
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2
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ID: 39706
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Sderot Herzl

O kompleksie

Przeniesienie
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W budynku na linii frontowej morza, wspaniały nowy penthouse z tarasem 100 m2, w wysokiej jakości i high-end projektu, wiele usług.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
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Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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