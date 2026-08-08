  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite

Aszkelon, Izrael
od
$832,500
8.08.2026
$832,500
7.08.2026
$830,000
6.08.2026
$832,500
;
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
1
Zostawić wniosek
ID: 39703
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Ashdod

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa La pEpite A tel aviv emplacement premium
Tel-Awiw, Izrael
od
$962,370
Dzielnica mieszkaniowa Midtown 3 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent ideal airbnb et investissement
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,06M
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,47M
Dzielnica mieszkaniowa A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Jerusalem, Izrael
od
$1,832
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$832,500
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,76M
Wyjątkowy apartament
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin quartier lotan
Aszkelon, Izrael
od
$482,850
3-pokojowy ogród z pięknym ogrodem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a renover proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a renover proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a renover proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a renover proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a renover proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Penthouse z tarasem na dachu na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy Kerem Hateimanim, kilka kroków od morza! Budynek w trakcie renowacji, z dodatkiem windy. Mieszkanie do remontu. Czwarte piętro na 4. 4 pokoje, 2 łazienki, 3 W.C. 135m2 + 37m2 taras dachowy + 78m2 dach. 1 duży parking. Cena:…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się