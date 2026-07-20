  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer magnifique 4 pieces renove par architecte a vendre proche de la mer bat yam

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer magnifique 4 pieces renove par architecte a vendre proche de la mer bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$1,01M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 38743
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,592
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse limite de neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,79M
Dzielnica mieszkaniowa Mamilla
Jerozolima, Izrael
od
$2,624
Dzielnica mieszkaniowa Limpression de vivre a la campagne au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$1,804
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Aszkelon, Izrael
od
$501,840
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer magnifique 4 pieces renove par architecte a vendre proche de la mer bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,01M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite maison de 5 pieces en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite maison de 5 pieces en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite maison de 5 pieces en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite maison de 5 pieces en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite maison de 5 pieces en centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Opportunite maison de 5 pieces en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite maison de 5 pieces en centre ville
Hadera, Izrael
od
$1,03M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces dans un immeuble neuf rue bloch avec parking cave et mirpeset
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces dans un immeuble neuf rue bloch avec parking cave et mirpeset
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces dans un immeuble neuf rue bloch avec parking cave et mirpeset
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces dans un immeuble neuf rue bloch avec parking cave et mirpeset
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces dans un immeuble neuf rue bloch avec parking cave et mirpeset
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces dans un immeuble neuf rue bloch avec parking cave et mirpeset
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces dans un immeuble neuf rue bloch avec parking cave et mirpeset
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Hadera, Izrael
od
$4,92M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się