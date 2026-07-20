Dzielnica mieszkaniowa Midtown 3 pieces

Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w pięknej Wieży Midtown! Wieża znajduje się w centrum Tel Awiwu, w pobliżu ogrodów Sarona, Azrieli, centrum miasta i łatwo dostępne środkami transportu publicznego, z wejściem i wyjściem z miasta. Budynek oferuje kompleksowe usługi, w tym luksusowe lobby z 24 / 7 strażnika, siłownia i odkryty basen i więcej...! Mieszkanie jest jasne i wygodne. 11 piętro z 6 windami. Trzy pokoje. 68 m2 + 10 m2 taras. 1 miejsce parkingowe. Mamad. Otwarty widok. Cena: 3,400,000sh