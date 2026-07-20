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Dzielnica mieszkaniowa Midtown 3 pieces

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
;
6
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ID: 38361
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Menachem Begin

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w pięknej Wieży Midtown! Wieża znajduje się w centrum Tel Awiwu, w pobliżu ogrodów Sarona, Azrieli, centrum miasta i łatwo dostępne środkami transportu publicznego, z wejściem i wyjściem z miasta. Budynek oferuje kompleksowe usługi, w tym luksusowe lobby z 24 / 7 strażnika, siłownia i odkryty basen i więcej...! Mieszkanie jest jasne i wygodne. 11 piętro z 6 windami. Trzy pokoje. 68 m2 + 10 m2 taras. 1 miejsce parkingowe. Mamad. Otwarty widok. Cena: 3,400,000sh

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Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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