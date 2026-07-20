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Dzielnica mieszkaniowa Kiryat yovel pinuy binuy

Jerozolima, Izrael
od
$1,05M
;
10
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ID: 38357
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Moshe Kleinman, 12

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzeda ¿w Jerozolimie, w dzielnicy Kiryat Yovel. Budynek w Tamie 38 / 2 (wyburzenie i nowa budowa) z dużym przedsiębiorstwem budowlanym Ezorim. Dziś apartament znajduje się na parterze: 87m2 + 12m2 tarasu + ogród (nie na zakładce). Po Tama 38 apartament będzie: 117m2 + taras + parking + piwnica. Cena: 3 190 000 sh

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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