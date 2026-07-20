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Dzielnica mieszkaniowa Pleine vue mer 3 pieces

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
;
Dzielnica mieszkaniowa Pleine vue mer 3 pieces
1
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ID: 38333
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
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Wyjątkowy apartament na sprzedaż z widokiem na morze ze wszystkimi udogodnieniami hotelu! Wysokie piętro z windą. 3 pokoje, 2 łazienki, 90m2 + 3 balkony po 2m2 każdy. 1 parking, 1 piwnica. Pierwsza linia morza. Cena: 7,250,000. Opłaty: 2500 / miesiąc. Arnona: 1000 miesięcznie.

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Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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