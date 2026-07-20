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Dzielnica mieszkaniowa 3 maisons separees construites

Jerozolima, Izrael
od
$3,44M
;
10
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ID: 38327
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Ein Kerem, 74 Karma

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy do sprzedaży wyłącznie W jednej z najbardziej poszukiwanych i pięknych dzielnic w Jerozolimie, nieruchomość o wyjątkowym pięknie jest oferowana w autentycznej i duszpasterskiej Ein Kerem. Obszar lądowy: 725 metrów 3 oddzielne domy, łącznie 321 metrów Parking prywatny Cena rynkowa: 10,500,000 Nie przegap tego. Nie każdego dnia taka nieruchomość trafia na rynek.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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