Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion

Sprzedaż wyłączna Nowoczesny apartament (winda) w centrum Rishon LeZion * Apartament 4 pokoje szczególnie przestronne * 100 m2 powierzchni mieszkalnej * Taras słoneczny o powierzchni około 10 m2 * Mamad (bezpieczny pokój) * Duża winda (6 osób) * Parking prywatny w tabu (nie mnożnik) * 6. piętro z 7 * Tylko 2 apartamenty na piętro * Gazowy podgrzewacz wody * Orientacje: Północ, Południe i Wschód * Odnowiony i utrzymany apartament * Nowe mieszkanie z projektu Tama 38 ukończone około 5 lat temu * W apartamencie znajduje się duży pobyt centralny, główny apartament stojący i większy niż średnie pokoje! ? Bardzo popularne miejsce na cichej ulicy bez wyjścia, kilka minut spacerem od ulicy Herzl, centrum miasta, centrów handlowych, kawiarni i usług społecznych. ? Cena sprzedaży: 2 380 000