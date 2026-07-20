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Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$780,640
;
11
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ID: 38278
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

O kompleksie

Przeniesienie
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Sprzedaż wyłączna Nowoczesny apartament (winda) w centrum Rishon LeZion * Apartament 4 pokoje szczególnie przestronne * 100 m2 powierzchni mieszkalnej * Taras słoneczny o powierzchni około 10 m2 * Mamad (bezpieczny pokój) * Duża winda (6 osób) * Parking prywatny w tabu (nie mnożnik) * 6. piętro z 7 * Tylko 2 apartamenty na piętro * Gazowy podgrzewacz wody * Orientacje: Północ, Południe i Wschód * Odnowiony i utrzymany apartament * Nowe mieszkanie z projektu Tama 38 ukończone około 5 lat temu * W apartamencie znajduje się duży pobyt centralny, główny apartament stojący i większy niż średnie pokoje! ? Bardzo popularne miejsce na cichej ulicy bez wyjścia, kilka minut spacerem od ulicy Herzl, centrum miasta, centrów handlowych, kawiarni i usług społecznych. ? Cena sprzedaży: 2 380 000

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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