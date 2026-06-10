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Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem centre ville

Jerozolima, Izrael
od
$4,10M
;
5
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ID: 38016
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
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Projekt znajduje się w idealnym miejscu, w pobliżu wielkiej synagogi Jerozolimy, 7 minut spacerem od Mamilli i głównych hoteli. Kilka kroków od Tramway. Ten tajny budynek, styl Bauhaus. obejmuje 8 pięter, wysokiej jakości usługi wewnętrzne i zewnętrzne. Spa z prywatnym krytym basenem oferującym wyjątkowe życie w sercu Jerozolimy. duży wybór 2 pokojowych apartamentów w Penthouse.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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