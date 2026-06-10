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Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem holyland bait vagan

Jerozolima, Izrael
od
$3,40M
;
7
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ID: 38012
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    brhm prrh

O kompleksie

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Nowa faza słynnego kompleksu mieszkalnego Holyland, będzie obejmować wysoką wieżę na wybrzeżu 2 12 piętrowych budynków sklepowych oferujących luksusowe doświadczenie życia z szerokim wyborem apartamentów od 3 do 5 pokoi z penthouses i parter ogród. piwnica i parking dla każdego mieszkania.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem holyland bait vagan
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od
$3,40M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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