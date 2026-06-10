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Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a talbyeh jerusalem avec parking prive et ascenseur jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$1,99M
;
5
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ID: 37957
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    David Marcus, 10

O kompleksie

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Zaledwie kilka kroków od Teatru Jerozolimskiego, w jednej z najbardziej poszukiwanych ulic Talbyeh na rogu ulicy Disraeli, odkryj szczególnie przyjemny apartament położony w intymnym budynku zaledwie 8 apartamentów. Ci, którzy szukają wyjątkowej lokalizacji wiedzą, jak trudno jest znaleźć nieruchomość, która łączy windę, prywatny kryty parking zarejestrowany w katastrze, otwarty widok i potrójne narażenie. Ten apartament o powierzchni 87 m2 według podatku mieszkaniowego, oferuje 3,5 pokoi, słoneczny balkon z widokiem na zachód, piękną jasność naturalną i cichą atmosferę w samym sercu prestiżowego środowiska. Dostępny natychmiast, jest to idealna okazja do głównej rezydencji, stóp do ziemi lub wysokiej jakości inwestycji dziedzictwa.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a talbyeh jerusalem avec parking prive et ascenseur jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$1,99M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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