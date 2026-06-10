Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a talbyeh jerusalem avec parking prive et ascenseur jerusalem immobilier 026786595

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Zaledwie kilka kroków od Teatru Jerozolimskiego, w jednej z najbardziej poszukiwanych ulic Talbyeh na rogu ulicy Disraeli, odkryj szczególnie przyjemny apartament położony w intymnym budynku zaledwie 8 apartamentów. Ci, którzy szukają wyjątkowej lokalizacji wiedzą, jak trudno jest znaleźć nieruchomość, która łączy windę, prywatny kryty parking zarejestrowany w katastrze, otwarty widok i potrójne narażenie. Ten apartament o powierzchni 87 m2 według podatku mieszkaniowego, oferuje 3,5 pokoi, słoneczny balkon z widokiem na zachód, piękną jasność naturalną i cichą atmosferę w samym sercu prestiżowego środowiska. Dostępny natychmiast, jest to idealna okazja do głównej rezydencji, stóp do ziemi lub wysokiej jakości inwestycji dziedzictwa.
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Jerusalem, Izrael
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