Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a talbyeh jerusalem avec parking prive et ascenseur jerusalem immobilier 026786595

Zaledwie kilka kroków od Teatru Jerozolimskiego, w jednej z najbardziej poszukiwanych ulic Talbyeh na rogu ulicy Disraeli, odkryj szczególnie przyjemny apartament położony w intymnym budynku zaledwie 8 apartamentów. Ci, którzy szukają wyjątkowej lokalizacji wiedzą, jak trudno jest znaleźć nieruchomość, która łączy windę, prywatny kryty parking zarejestrowany w katastrze, otwarty widok i potrójne narażenie. Ten apartament o powierzchni 87 m2 według podatku mieszkaniowego, oferuje 3,5 pokoi, słoneczny balkon z widokiem na zachód, piękną jasność naturalną i cichą atmosferę w samym sercu prestiżowego środowiska. Dostępny natychmiast, jest to idealna okazja do głównej rezydencji, stóp do ziemi lub wysokiej jakości inwestycji dziedzictwa.