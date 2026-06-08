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Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan

Jerozolima, Izrael
od
$4,60M
;
3
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ID: 37947
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    brhm prrh

O kompleksie

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W sercu Bait Vagan, nowa faza kompleksu Holyland jest wreszcie dostępna, z szerokim wyborem apartamentów z 3 pokoi do penthouse i parter.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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