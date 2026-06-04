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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville face au parc pour famille religieuse

Raanana, Izrael
od
$8,800
;
5
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ID: 37941
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    HaBanim

O kompleksie

Przeniesienie
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Ten 5-pokojowy apartament położony na ulicy Opsterland oferuje 130 m2 powierzchni mieszkalnej oraz 12 m2 taras Soukka z otwartym widokiem na mały park. Apartament znajduje się na czwartym piętrze, cieszy przyjemne i zielone środowisko w samym sercu miasta. ✔️ Podwójny zlew ✔️ 2 piece ✔️ Soukka Terrace ✔️ Otwórz widok ✔️ 1 parking ✔️ Miklat na parterze ✔️ Blisko synagogi, szkoły i udogodnienia Komfortowy i funkcjonalny apartament, idealny do przyjemnego życia rodzinnego w poszukiwanej okolicy Raanana.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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