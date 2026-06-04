Dzielnica mieszkaniowa Centre ville face au parc pour famille religieuse

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Ten 5-pokojowy apartament położony na ulicy Opsterland oferuje 130 m2 powierzchni mieszkalnej oraz 12 m2 taras Soukka z otwartym widokiem na mały park.
Apartament znajduje się na czwartym piętrze, cieszy przyjemne i zielone środowisko w samym sercu miasta.
✔️ Podwójny zlew
✔️ 2 piece
✔️ Soukka Terrace
✔️ Otwórz widok
✔️ 1 parking
✔️ Miklat na parterze
✔️ Blisko synagogi, szkoły i udogodnienia
Komfortowy i funkcjonalny apartament, idealny do przyjemnego życia rodzinnego w poszukiwanej okolicy Raanana.
Lokalizacja na mapie
Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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