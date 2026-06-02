Dzielnica mieszkaniowa Rare a la location maison avec piscine

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✨ Do wynajęcia - Dom rodzinny z basenem na zachód od Ra 'anana ✨Położony w cichej i poszukiwanej okolicy zachodniej Raanana, ten dom oferuje rzadkie środowisko życia dla rodziny szuka miejsca, komfort i zewnątrz.
Zbudowany na powierzchni 380 m2, dom rozwija się około 420 m2 zbudowany z pięknych tomów i prawdziwego oddzielenia pomieszczeń mieszkalnych.
✔️ 8 sztuk + mamad
✔️ 5 sypialni
✔️ Podwójny pobyt
✔️ Duża piwnica
✔️ Prywatny basen
✔️ Przyjemny i łatwy w użyciu ogród
Jasny i funkcjonalny dom, idealny dla rodziny pragnącej cieszyć się poszukiwanym środowisku mieszkalnym, pozostając w pobliżu udogodnień.
Lokalizacja na mapie
Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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