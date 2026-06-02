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Dzielnica mieszkaniowa Rare a la location maison avec piscine

Raanana, Izrael
od
$42,000
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Dzielnica mieszkaniowa Rare a la location maison avec piscine
1
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ID: 37928
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Yaacob Hazan

O kompleksie

Przeniesienie
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✨ Do wynajęcia - Dom rodzinny z basenem na zachód od Ra 'anana ✨Położony w cichej i poszukiwanej okolicy zachodniej Raanana, ten dom oferuje rzadkie środowisko życia dla rodziny szuka miejsca, komfort i zewnątrz. Zbudowany na powierzchni 380 m2, dom rozwija się około 420 m2 zbudowany z pięknych tomów i prawdziwego oddzielenia pomieszczeń mieszkalnych. ✔️ 8 sztuk + mamad ✔️ 5 sypialni ✔️ Podwójny pobyt ✔️ Duża piwnica ✔️ Prywatny basen ✔️ Przyjemny i łatwy w użyciu ogród Jasny i funkcjonalny dom, idealny dla rodziny pragnącej cieszyć się poszukiwanym środowisku mieszkalnym, pozostając w pobliżu udogodnień.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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