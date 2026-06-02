Dzielnica mieszkaniowa Rare a la location maison avec piscine

✨ Do wynajęcia - Dom rodzinny z basenem na zachód od Ra 'anana ✨Położony w cichej i poszukiwanej okolicy zachodniej Raanana, ten dom oferuje rzadkie środowisko życia dla rodziny szuka miejsca, komfort i zewnątrz. Zbudowany na powierzchni 380 m2, dom rozwija się około 420 m2 zbudowany z pięknych tomów i prawdziwego oddzielenia pomieszczeń mieszkalnych. ✔️ 8 sztuk + mamad ✔️ 5 sypialni ✔️ Podwójny pobyt ✔️ Duża piwnica ✔️ Prywatny basen ✔️ Przyjemny i łatwy w użyciu ogród Jasny i funkcjonalny dom, idealny dla rodziny pragnącej cieszyć się poszukiwanym środowisku mieszkalnym, pozostając w pobliżu udogodnień.