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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a louer

Raanana, Izrael
od
$12,500
;
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a louer
1
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ID: 37933
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Atidim

O kompleksie

Przeniesienie
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✨ Do wynajęcia - Penthouse z dużym tarasem w Ra 'anana ✨Ten czteropokojowy penthouse położony jest na zachód od centrum miasta, przy ulicy Hanissim, i oferuje przyjemne warunki do życia z pięknym wnętrzem i prawdziwym poczuciem przestrzeni. ✔️ 4 sztuki ✔️ Duży taras o powierzchni 80 m2 ✔️ Mamad ✔️ Parking ✔️ Przyjemna lokalizacja w pobliżu udogodnień Jasny i łatwy w życiu nieruchomości, idealny do korzystania z pełnego zewnątrz na co dzień. ? Dostępny od 5 sierpnia.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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