Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a louer

✨ Do wynajęcia - Penthouse z dużym tarasem w Ra 'anana ✨Ten czteropokojowy penthouse położony jest na zachód od centrum miasta, przy ulicy Hanissim, i oferuje przyjemne warunki do życia z pięknym wnętrzem i prawdziwym poczuciem przestrzeni. ✔️ 4 sztuki ✔️ Duży taras o powierzchni 80 m2 ✔️ Mamad ✔️ Parking ✔️ Przyjemna lokalizacja w pobliżu udogodnień Jasny i łatwy w życiu nieruchomości, idealny do korzystania z pełnego zewnątrz na co dzień. ? Dostępny od 5 sierpnia.