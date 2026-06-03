Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a louer

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
✨ Do wynajęcia - Penthouse z dużym tarasem w Ra 'anana ✨Ten czteropokojowy penthouse położony jest na zachód od centrum miasta, przy ulicy Hanissim, i oferuje przyjemne warunki do życia z pięknym wnętrzem i prawdziwym poczuciem przestrzeni.
✔️ 4 sztuki
✔️ Duży taras o powierzchni 80 m2
✔️ Mamad
✔️ Parking
✔️ Przyjemna lokalizacja w pobliżu udogodnień
Jasny i łatwy w życiu nieruchomości, idealny do korzystania z pełnego zewnątrz na co dzień.
? Dostępny od 5 sierpnia.
Lokalizacja na mapie
Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.