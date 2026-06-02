Dzielnica mieszkaniowa Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

40 mieszkań do wynajęcia - tylko dla grup i organizacji. Przyjdź i ciesz się nowym środowiskiem miejskim, nowoczesnym i wysokim-end, w sercu Jerozolimy. Centralna i strategiczna lokalizacja umożliwiająca łatwy dostęp do wszystkich obszarów miasta. Wysokiej jakości doświadczenie mieszkaniowe łączące komfort, design i praktyczność, kilka minut spacerem od głównych centrów kulturalnych, handlowych i rekreacyjnych Jerozolimy. Apartamenty od 2 do 3 pokoi Różne dostępne obszary Położony od 1 do 7 piętra Od 6,000 miesięcznie ✔ Jasne apartamenty ✔ Ładny balkon ✔ Brak parkowania Wpis z dnia 15 sierpnia