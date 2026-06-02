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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$6,000
;
9
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ID: 37932
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

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40 mieszkań do wynajęcia - tylko dla grup i organizacji. Przyjdź i ciesz się nowym środowiskiem miejskim, nowoczesnym i wysokim-end, w sercu Jerozolimy. Centralna i strategiczna lokalizacja umożliwiająca łatwy dostęp do wszystkich obszarów miasta. Wysokiej jakości doświadczenie mieszkaniowe łączące komfort, design i praktyczność, kilka minut spacerem od głównych centrów kulturalnych, handlowych i rekreacyjnych Jerozolimy. Apartamenty od 2 do 3 pokoi Różne dostępne obszary Położony od 1 do 7 piętra Od 6,000 miesięcznie ✔ Jasne apartamenty ✔ Ładny balkon ✔ Brak parkowania Wpis z dnia 15 sierpnia

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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