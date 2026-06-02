Dzielnica mieszkaniowa Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

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40 mieszkań do wynajęcia - tylko dla grup i organizacji.
Przyjdź i ciesz się nowym środowiskiem miejskim, nowoczesnym i wysokim-end, w sercu Jerozolimy.
Centralna i strategiczna lokalizacja umożliwiająca łatwy dostęp do wszystkich obszarów miasta.
Wysokiej jakości doświadczenie mieszkaniowe łączące komfort, design i praktyczność, kilka minut spacerem od głównych centrów kulturalnych, handlowych i rekreacyjnych Jerozolimy.
Apartamenty od 2 do 3 pokoi
Różne dostępne obszary
Położony od 1 do 7 piętra
Od 6,000 miesięcznie
✔ Jasne apartamenty
✔ Ładny balkon
✔ Brak parkowania
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Jerozolima, Izrael
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