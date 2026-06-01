Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m

Penthouse 4 pokoje 156m2 w nowym projekcie Kiryat Hayovel Jerozolima Nowy projekt w Kiryat Hayovel, składający się z 2 budynków o 20 piętrach i 2 z 9 pięter, dostarczany w grudniu 2026. Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w przestrzenie zielone z nowymi i szerokimi chodnikami. Nowe centrum kulturalne z biblioteką filmową wzbogaci jakość życia mieszkańców projektu i mieszkańców Kiryat Hayovel. Penthouse 4 pokoje na 19 piętrze, powierzchnia 156m2 z pięknym mirpeset 54m2. Obejmuje 1 piwnicę i 2 miejsca parkingowe. Cena: 6.200.000 sh Ta cena nie zawiera opłat naszej agencji. Uwaga: w przypadku projektu w trakcie budowy, zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.