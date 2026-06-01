  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$1,41M
1.06.2026
$1,41M
31.05.2026
$1,40M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 37301
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy projekt 4 budynków 10 i 12 pięter z apartamentami od 3 do 6 pokoi. Położony w dzielnicy Katamonim, w pobliżu Katamon Hayeshana, 5 minut spacerem od ulicy Rachel Imenou, w pobliżu kawiarni i restauracji przy ulicy Emek Refaim, 5 minut spacerem od centrum miasta i znanych instytucji edukacyjnych. Tramwajem w oczekiwaniu. 2 windy na piętro, w tym jeden z szabat i parking. Wprowadzenie na początku 2027 r. Najnowsze apartamenty na sprzedaż: 3 pokoje parter 60m2 i 71m2 ogród Narażenie: kierunek północny / wschód Cena: 3 950 000 sh 3 pokoje ogród 85m2 i 26,5m2 ogród Wystawa: North- East Cena: 4 200 000 sh 4 pokoje 6 piętro, 104m2 i 9m2 taras z czego część succah Wystawa North- East Cena: 4 200 000 sh 4 pokoje parter 116m2 i 121m2 ogród Cena: 6 110 000 sh 5 pokoi ogród, 137m2 i 27m2 ogród Cena: 7,900 000 sh 5 pokoi 5 piętro, 123m2 z tarasem 17m2, w tym część soccah, piękny widok, Wystawa: North- East Cena 5 200 000 sh Penthouses 6 pokoi Wszystkie penthouses są dwupoziomowe 137m2 z tarasem 18m2 Cena 7 700 000 sh Płatność: 20% / 80% Inne możliwe sposoby płatności na żądanie Przedmiot: Ceny mogą się różnić Ceny te nie zawierają naszych opłat agencyjnych 2% plus maam (VAT)

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Hajfa, Izrael
od
$818,795
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,75M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima
Kadima, Izrael
od
$6,80M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Izrael
od
$854,400
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,56M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,41M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer Eternelle
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer Eternelle
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer Eternelle
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer Eternelle
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer Eternelle
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vue mer Eternelle
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer Eternelle
Aszkelon, Izrael
od
$576,720
4 pokojowe mieszkanie w mieście z wiecznym widokiem na morze wszystkich pokoi. Piwnica, parking, mama, 2 windy. Bardzo dobrze, że nikt za tym nie tęskni
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,35M
Unikalny dwupenthouse apartament, idealnie położony na czwartym i górnym piętrze. Otoczony zielenią. 3 pokoje 2 łazienki i WC. 1 poziom: duży salon z kuchnią, inna sypialnia z łazienką i WC. 71 m2 + balkon o powierzchni około 2 m2. 2. poziom: szczególnie luksusowy apartament rodzicielski (ok…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Izrael
od
$5,88M
JASMIN GIVATAYIM Nowe odniesienie do luksusu mieszkalnego w Givatayim Projekt z wyjątkiem podpisanej ICR Projekt JASMIN GIVATAYIM jest opracowywany przez Grupę ICR, która jest wynikiem sojuszu między Izraelem Kanadyjczykiem a Raam Megourim, dwoma głównymi podmiotami na rynku nieruchomości…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się