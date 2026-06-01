Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Nowy projekt Kiryat Hayovel Jerozolima 4 pokoje 94m2 i 104m2 Nowy projekt w Kiryat Hayovel, składający się z 2 budynków po 20 pięter i 2 z 9 pięter Dostarczone w grudniu 2026 r. Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w przestrzenie zielone z nowymi i szerokimi chodnikami. Nowe centrum kulturalne z biblioteką filmową wzbogaci jakość życia mieszkańców projektu i mieszkańców Kiryat Hayovel. Apartament 4 pokoje 94m2 i 12m2 taras na 14 piętrze Cena: 3.200.000 sh w tym 1 piwnica i 1 parking 4 pokojowy apartament 104m2 i 12m2 taras na 4. piętrze Cena: 3,400,000 sh w tym 1 piwnica i 1 parking Ceny te nie zawierają naszych opłat agencyjnych Uwaga: w przypadku projektu w trakcie budowy, zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.