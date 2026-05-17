Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf centre ville netanya

$3,03M
5
ID: 36644
Data aktualizacji: 17.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Israel Zangvil, 39

O kompleksie

Projekt Zangville - Netanya Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić ekskluzywny projekt idealnie położony w centrum miasta Netanya, na bardzo cichym i poszukiwanym Rue Zangville. Obszar ten korzysta ze wszystkich zalet centrum miasta: • Sklepy, restauracje i pobliski Kikar pieszo • Szkoły, ośrodki i synagogi dostępne na piechotę • Plaże tylko kilka minut drogi • Środowisko rodzinne, blisko wszystkiego, bez kompromisu w sprawie spokoju Boiron - The High Standing As Signature Projekt jest opracowywany przez Gaby Boiron, znanego producenta izraelskiego: • Ukończenie hip- end • Nienaganna jakość konstrukcji • Nowoczesne i zrównoważone budynki • Doskonała reputacja klientów Francophone Każdy apartament jest zaprojektowany, aby zapewnić komfort, elegancję i prawdziwą wartość dziedzictwa. Kalendarz i gwarancje • Początek budowy: Czerwiec 2026 • Dostawa: lipiec 2028 • Pełna gwarancja bankowa • Ceny gwarantowane bez indeksacji Każdy apartament jest sprzedawany z parkingu Metoda rozrachunku • 7% przy podpisaniu • 13% - czerwiec 2026 r. • 41% - 6 miesięcy przed dostarczeniem kluczy • 29% - 1 miesiąc przed przekazaniem kluczy • 10% - przy przekazywaniu kluczy (lipiec 2028) Lokalizacja premii Producent odniesienia Przedsprzedaż po korzystnych cenach Bezpieczne inwestycje Agencje ® Francuski specjalista ds. nowych projektów w Izraelu

