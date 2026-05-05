Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Bardzo ładny projekt na Kiryat Yovel graniczący z Ramatem Denya. Rezydencja 3 budynków, w tym 2 budynki 9 pięter i 1 z 16 pięter. Duży wybór apartamentów z dużymi balkonami od 2 do 5 pokoi z parter i penthouse. Parking dla każdego mieszkania, piwnice zarezerwowane dla niektórych apartamentów. Dostawa za 50 miesięcy. Cena początkowa dla 2 pokojowego apartamentu: 67 m2 z 12 m2 tarasem: 2300000 nis. Okręg Kiryat Yovel oferuje wspaniałe widoki i znajduje się w strategicznym miejscu z optymalnym dostępem do głównych dróg, w tym Begin Boulevard i Golomb Street. Obszar jest również idealnie blisko centrum handlowego Malcha i Teddy Stadium. W pobliżu są dzielnice Beit VeGan, jak również Ramat Denya i Ramat Sharet.