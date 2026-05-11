Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un bel immeuble dans un immeuble neuf haut standing luxueux projet de qualite vue sur la mer

Status projektu Mardochee zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych Netanya. Projekt znajduje się w nowym obszarze call Hayam Park przed nat 600 Blisko brzegu morza, a dokładniej Grace w nowej windzie Island Beach na dziedzińcu Sense znajduje się w bardzo popularnej okolicy, turystycznych najpiękniejszych hoteli są już otwarte (Wyspa, Ramada, West Lagoon) Charakterystyka projektu Prestiżową wieżę mieszkalną otoczą ogrody i prywatny park zabaw w rezydencji Projekt Sense respektuje wszystkie normy ekologiczne i ekonomiczne Piękne lobby o wysokości 6 metrów Będzie prezentować straż i dekoracji przez wyznaczone 4 ultra szybkie i nowoczesne windy luksusowe W kompleksie Sense, będziesz cieszyć się fitness, kompleksy jogi, dobrze utrzymany ogród, obszary relaksu dla właścicieli Projektowi towarzyszy gwarancja bankowa Charakterystyka apartamentu 5 pokój apartament fasada Powierzchnia 142m2 plus taras 26m2 5 pokoi apartament wybrzeża Powierzchnia 131m2 plus taras 17m2 Bardzo luksusowa obsługa wnętrza Płytki granitowe porcelanowe 80 / 80 lub 100 / 100 Porcelanowe płytki granitowe w pokojach lub parkiet do wyboru. Płytki, parkiet lub teak do wyboru tarasu Centralna klimatyzacja najnowszej generacji. Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne Wybór kuchni, wśród najlepszych firm na rynku, marmurowy plan pracy Płytki łazienkowe do sufitu Wiszące toalety 4 punkty automatyki domowej Przygotowanie kina domowego Magazyny elektryczne w całym domu Zawór mieszalnika jakości Mieszkanie sprzedawane z miejscem parkingowym Wydanie w maju 2027 r.