Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bon emplacement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing neuf projet de qualite

Szukasz nowego projektu w netanya blisko morza i słynnego Kikar Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt znajduje się w centrum miasta Netanya bardziej dokładnie na Bellinsson Street Blisko wszystkiego Charakterystyka projektu Projekt Bellinsson zbudowany jest na kilku dunamach Prestiżowe budynki mieszkalne będą otoczone ogrodami i placami zabaw w rezydencji Projekt Bellinsson spełnia wszystkie normy środowiskowe i ekonomiczne Piękne lobby o wysokości 6 metrów Będzie prezentować straż i dekoracji przez wyznaczone 3 ultra szybkie i nowoczesne luksusowe windy Projektowi towarzyszy gwarancja Wyposażenie apartamentu Apartament 5 pokoi z powierzchnią 124m2 plus taras 16m2 Apartament 5 pokoi z powierzchnią 135 m2 plus taras 22m2 Bardzo luksusowa obsługa wnętrza Płytki granitowe porcelanowe 80 / 80 lub 100 / 100 Porcelanowe płytki granitowe w pokojach lub parkiet do wyboru. Płytki, parkiet lub teak do wyboru tarasu Centralna klimatyzacja najnowszej generacji. Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne Wybór kuchni, wśród najlepszych firm na rynku, marmurowy plan pracy Płytki łazienkowe do sufitu Wiszące toalety Przygotowanie kina domowego Magazyny elektryczne w całym domu Zawór mieszalnika jakości Mieszkanie sprzedawane z miejscem parkingowym Wydanie czerwiec 2028 r.