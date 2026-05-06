Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam

Projekt U Bat Yam
Mordecai Khayat prezentuje nowy projekt w Bat Yam: U Tours
Wyjątkowy projekt w sercu Ramat HaNasi
Witamy w Tours U, dwie majestatyczne 31piętrowe wieże, towarzyszy kompleks komercyjny i rekreacyjny, który wkrótce stanie się ikoną Bat Yam.
Wieże te zostały starannie zaplanowane i zaprojektowane w każdym szczególe, łącząc nowoczesny projekt miejski i wzorową funkcjonalność, aby stworzyć idealne mieszkanie, dokładnie jak marzyłeś.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2030
• Pełna gwarancja bankowa
• Metoda rozrachunku:
• 20% przy podpisaniu
• 80% cztery miesiące przed dostawą kluczy
• Ramka indeksująca: 3% rocznie łącznie, wspierane przez promotora
Lokalizacja strategiczna
W samym sercu Izraela, w pobliżu głównych dróg, U Towers oznaczają nowe drzwi wejściowe do Bat Yam.
Projekt znajduje się w odnowionej dzielnicy Ramat HaNasi, zaledwie kilka minut spacerem od dworca kolejowego Yoseftal i tramwaj lekki.
Ten rosnący sektor łączy nowoczesność, jakość życia i dostępność.
Będziesz cieszyć się:
• Szybki dostęp do Tel Awiwu i autostrady Ayalon
• Zielone parki i bezpośrednia bliskość morza
• Centrum handlowe, kawiarnie i restauracje pod swoją rezydencją
• Szkoły, instytucje kulturalne i nowoczesny klub mieszkalny
Koncepcja: doskonała równowaga
Tours U projekt łączy harmonijnie mieszkaniowe, handel i edukacja.
Dwa komercyjne piętra będą pomieścić sklepy, kawiarnie i pobliskie usługi, tworząc płynne i żywe doświadczenie miejskie.
Kilka kroków stąd, duże centrum handlowe i obszary rekreacyjne oferują idealne środowisko życia dla całej rodziny.
Klub został specjalnie zaprojektowany dla komfortu i dobrego samopoczucia mieszkańców, a otaczające go szkoły, parki i instytucje kulturalne zapewniają praktyczne i inspirujące życie codzienne.
Ponieważ dzieci zawsze są najważniejsze, wszystko jest przemyślane dla twojej rodziny.
Typologia apartamentów
• 3 pokoje: 82 m2 + 8 m2 balkon
• 4 pokoje: 105 m2 + 15 m2 balkon
• 5 pokoi: 127 m2 + 15 m2 balkon
Każdy apartament jest sprzedawany z parkingu
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
