Dzielnica mieszkaniowa Une opportunite rare a rasco jerusalem

W cichej i mieszkalnej ulicy w poszukiwanej okolicy Rassco, odkryj jasne 3 pokojowe mieszkanie, znajduje się na 3 piętrze kamiennego budynku w Jerozolimie, składający się tylko 10 apartamentów. Apartament posiada trzy kierunki, piękny otwarty widok i niezwykłą naturalną jasność przez cały dzień. Posiada trzy przyjemne balkony, idealne do tworzenia spokojnych przestrzeni na zewnątrz. Środowisko jest idealne dla życia rodzinnego: blisko transportu publicznego, szkół i sklepów sąsiedzkich. W budynku znajduje się miejsce parkingowe, które stanowi pewną przewagę w tym obszarze. Nieruchomość jest obecnie wynajmowana, ale będzie wolna do zajmowania w ciągu trzech miesięcy, zapewniając tym samym niezbędną elastyczność do zorganizowania przeprowadzki lub projektu inwestycyjnego w całkowitej spokoju.