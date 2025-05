Dzielnica mieszkaniowa A vendre a baka le charme authentique a personnaliser

Operacja otwarte drzwi w piątek 23 maja od 9.30 do 11.00, chodź spojrzeć! W jednym z najcichszych i najbardziej poszukiwanych ulic Baka, odkryj ten 4 pokoje pełne potencjału znajduje się na 1 piętrze pięknego kamiennego budynku. Powierzchnia netto: 80 m2 (według katastru) Wysokie sufity 3,25 m - gwarantowana przestrzeń i światło 3 wystawy (Wschód, Północ, Zachód) - bardzo jasne przez cały dzień Mały balkon o powierzchni 5 m2 opuszczający pokój dzienny - idealny na soccah 3 wygodne sypialnie Łazienka z wanną Bardzo ciche, rodzinne i przyjemne środowisko Parking na ogół łatwy w bezpośrednim sąsiedztwie (Yehuda Street) Blisko szkoły Efrata, blisko kawiarni Emek Refaim i First Station: doskonała lokalizacja dla aktywnego i ciepłego życia społecznego. Apartament obecnie w stanie najmu do 5 miesięcy temu), oferując miłą okazję do renowacji w zależności od gustu. Atrakcyjna cena dla Baka - Adres pełen uroku i potencjału! ?? Skontaktuj się z nami, aby zorganizować wizytę!