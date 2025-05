Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception a rehavia ben maimon

Rehavia to prestiżowa dzielnica w Jerozolimie, znana ze swojej unikalnej architektury, cichych ulic i zielonego otoczenia. Ulica Ben Maimon, położona w samym sercu dzielnicy, jest uważana za jedną z najbardziej wysuniętych ulic, z łatwym dostępem do centrum miasta i lokalnych usług. Oferujemy na sprzeda? luksusowy 4 pokojowy apartament 133 metrów kwadratowych, z balkonami 16 metrów kwadratowych, z soccah, na drugim pi? trze nowoczesnego budynku. Apartament jest szczególnie jasny, z trzema wystawami, i oferuje przestronny i jasny salon, kuchnia amerykańska, trzy sypialnie (w tym apartament i pokój gościnny), dwie łazienki i dwie toalety. Apartament wyposażony jest w inteligentny system automatyki domowej do niezależnej kontroli żaluzji, klimatyzacji i oświetlenia. Ponadto apartament posiada dwie piwnice i prywatną piwnicę. Centralna lokalizacja apartamentu oferuje bliskość synagogi Grande, różne sklepy, kawiarnie i restauracje, a także transport publiczny. Apartament jest dostępny do natychmiastowego wejścia. Aby uzyskać więcej informacji i zaplanować wizytę, prosimy o szybki kontakt