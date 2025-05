Dzielnica mieszkaniowa Luxury apartment in the heart of jerusalem

To jest własność muszli. Apartament ten znajduje się w prestiżowej dzielnicy North Talpiot w Jerozolimie, oferuje wyjątkowe doświadczenie życiowe w historycznie bogatej i słodkiej po okolicy. Odnowiony ze względu na bliskość znaczących landsmarków, w tym Western Wall, Stare Miasto i Wielka Synagoga, w pobliżu łączy dziedzictwo kulturowe z nowoczesną wygodą. Ulica North Talpiot położona jest na spokojnej ulicy, w której panuje atmosfera przyjazna dla społeczności. Mieszkańcy korzystają z łatwego dostępu do niezbędnych udogodnień, takich jak supermarkety, sklepy, kawiarnie i restauracje, a także niezawodny transport publiczny do centralnej Jerozolimy. Obszar otoczony jest zielonymi przestrzeniami i parkami takimi jak Promenada Talpiot, która oferuje widok na Stare Miasto. Ponadto okolica jest wzbogacana przez swoje instytucje edukacyjne i yeshivas, wspierając dynamiczne i przyjazne rodzinie środowisko. Szczegóły kluczowe: Wewnętrzne: 115 m2 Balkony: 13 m2 Układ Open- plan Designer kosher- przyjazne kuchni z wyspy Sypialnie: do 4 - w tym przestronny apartament i sejf (Mamad). Kąpiele: 2 Luksusowe spacery w szafie Drzwi wejściowe projektanta Drzwi wewnętrzne Premium Podłogi granitowe porcelanowe VRF high-end system klimatyzacji Ogrzewanie podłogowe z indywidualną kontrolą pokoju Elektryczne żaluzje z regulowanymi listwami Zaawansowany system bezpieczeństwa w tym. CCTV Ta nieruchomość oferuje zarówno wyjątkowe doświadczenie mieszkaniowe, jak i lukratywne możliwości inwestycyjne o wysokim potencjale wynajmu.