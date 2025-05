Dzielnica mieszkaniowa Ecologique et moderne dans le nouveau quartier d hertzliya 100 m avec 20 m de terrasse privee

W nowej dzielnicy Hertzliya, Ekologiczne i nowoczesne Odkryj ten jasny i przestronny apartament położony w nowej dzielnicy Hertzliya, miejsce, gdzie nowoczesność i szacunek dla środowiska spotykają. Ten apartament o powierzchni 100 m2, z 20 m2 prywatnym tarasem, oferuje przyjemne i spokojne środowisko życia, w samym sercu stanowczo ekologicznej dzielnicy. Główne cechy: • Powierzchnia mieszkalna: 100 m2 + 20 m2 tarasu. • 3 sypialnie: w tym apartament z łazienką. • Jasny salon: z bezpośrednim dostępem do tarasu. • Kuchnia otwarta: • 2 miejsca parkingowe: dla Państwa wygody i bezpieczeństwa. • Jaskinia: na dodatkowe miejsce do przechowywania. Mieszkanie jest zaprojektowane z ekologicznych materiałów i energooszczędnego sprzętu, aby zaoferować zrównoważone i przyjazne dla środowiska środowisko życia. Rozszerzająca się dzielnica Hertzliya oferuje przyjemne warunki życia z zielonymi przestrzeniami, lokalnymi sklepami i nowoczesną infrastrukturą. Idealnie położony, to mieszkanie pozwoli cieszyć się wyjątkową jakość życia zaledwie kilka minut od transportu i udogodnień.