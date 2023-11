SOHO BY PARQ

Ungasan, Indonezja

Złożone wille PARQ BLUE - Projekt legendarnego twórcy Andre Frey 600 willi, apartamentów, kamienic . Cały kompleks składa się z trzech kolejek i zajmie 21 hektarów. Na sprzedaż wille od 75 do 300 mkw. 20 000 metrów kwadratowych infrastruktury na terytorium: restauracje, kawiarnie, piekarnie, SPA, centrum fitness, supermarket, galeria butików marki. Największy projekt na wybrzeżu 500 metrów od plaży Melasti. Ty wybierasz: widok na ocean lub wyspę. W każdym razie otrzymujesz: luksusową architekturę z wiodącego biura projektowego i własnego basenu. Twoimi sąsiadami będą Ksenia Sobchak i inne interesujące osobistości Firma zarządzająca zapewni całkowicie pasywny dochód: Wzrost wartości dostawy - z 40% Pasywne dochody z wynajmu długoterminowego od 12% rocznie Dochód pasywny z czynszu dziennego - od 20% rocznie Złożony - SOHO STUDIO ⚙ Gotowość - 2025 r. ?? 曹 Leasehold - 30 lat + przedłużenie ?? 曹 Bron 3.000 $ (bezzwrotny) ?? .Pierwsza rata 50% ?? Raty Percentage na okres budowy rata jest powiązana z etapami budowy - okres budowy wynosi 21 miesięcy. Możliwe jest opłacenie w ratach 80% wartości partii, pozostałe 20% Parq zostanie odjęte od dochodu z wynajmu. ważne informacje według kwartału Soho Studio: 1. Apartamenty nie będą dostępne do odsprzedaży do końca budowy. 2).Możliwe są również opcje płatności w ratach za budowę mieszkań o powierzchni 38 i 45 mkw. z planem płatności: 1. wkład 50% w ciągu dwóch tygodni od rezerwacji. 2. rata 20% 3. wkład 20% 4. rata 10% ?? Płacąc kryptowalutą, programista ma prowizję w wysokości 1%.