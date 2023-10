Business incubator in Poland

Polska

Termin odbioru: od 8 miesięcy

od €2,000

Powrót oznacza powrót osób polskiego pochodzenia do kraju ojczystego i jest jednym ze sposobów uzyskania obywatelstwa polskiego. Tylko osoby, które nie mają polskiego obywatelstwa i chcą na stałe przeprowadzić się do Polski, mają to prawo. Ustawa o powrocie oferuje tę możliwość osobom, które nie były w stanie wrócić do domu z powodu deportacji, wygnania lub innych prześladowań z powodów etnicznych lub politycznych. Repatriacja to osoba, która przybyła do Rzeczypospolite