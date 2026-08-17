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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Gyor Moson Sopron, Węgry

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5 obiektów total found
Hotel 225 m² w Osli, Węgry
Hotel 225 m²
Osli, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 225 m²
Ten park rekreacyjny i imprez znajduje się w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Węgi…
$3,60M
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Sklep 3 952 m² w Csorna, Węgry
Sklep 3 952 m²
Csorna, Węgry
Powierzchnia 3 952 m²
Liczba kondygnacji 2
Informacje ogólne Centrum handlowe w Western Hungary jest oferowane na sprzedaż. Sprzedaż od…
$3,48M
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Nieruchomości komercyjne 4 177 m² w Csorna, Węgry
Nieruchomości komercyjne 4 177 m²
Csorna, Węgry
Powierzchnia 4 177 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferowane na sprzedaż różnorodne portfolio nieruchomości na Węgrzech Zachodnich, w pobliżu g…
$6,71M
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Nieruchomości komercyjne 1 886 000 m² w Sopronkovesd, Węgry
Nieruchomości komercyjne 1 886 000 m²
Sopronkovesd, Węgry
Powierzchnia 1 886 000 m²
Piasek i żwir znajdują się w hrabstwie Zala, 10 km od zjazdu z autostrady M85 i 28 km od gra…
$24,94M
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Hotel 860 m² w Sopron, Węgry
Hotel 860 m²
Sopron, Węgry
Powierzchnia 860 m²
Mały hotel jest na sprzedaż w 9027 Györ. Hotel, który został zbudowany w 2001 roku ma 13 pok…
$1,28M
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