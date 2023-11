Two-bedroom apartments in a new residential complex, Egaleo, Attica, Greece

Ateny, Grecja

od €137,200

Zespół Tranio kupił plac budowy w cichej, czystej okolicy w centrum Aten i uzupełnia 6-piętrowy budynek mieszkalny. Będzie to nowoczesny budynek z windą i powierzchnią handlową na parterze. Apartamenty i studia są dostarczane z wykończeniem, wyposażeniem łazienkowym i meblami kuchennymi. Zalety Duże zapotrzebowanie: studia i apartamenty z 1 sypialnią są najbardziej poszukiwanymi ofertami w okolicy. Piękne widoki: parku szkolnego, Aten i góry Likavitos. Dobry widok jest rzadki w Atenach. Częściej domy stoją blisko siebie. Niskie zużycie energii: klasa efektywności energetycznej B pozwoli mieszkańcom nie przepłacać za energię elektryczną. W starszych budynkach energia elektryczna jest droższa. Dobra lokalizacja: blisko ruchliwej alei. Dwie stacje metra w odległości spaceru. Obszar jest czysty, cichy i zielony. Dobra klasa średnia jest tutaj. Transakcja zdalna: w razie potrzeby można to zrobić za pośrednictwem prawnika i nie wymaga ona lotu do Grecji. Transfer środków: możesz kupować w ratach i płacić w dolarach lub euro. Szacowana wydajność: przed opłatami i podatkami 4,5-6% rocznie. Zarządzane przez Tranio: sami znajdujemy najemców i zajmujemy się wszystkimi sprawami domowymi. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Ambelokipi to czysta dzielnica mieszkaniowa w centrum Aten. Jego nazwa przekłada się na „winnice”". Znajduje się na północny wschód od Akropolu. Akropol jest 15 minut metrem. Stacje metra Ampelokipi i Panormou oddalone są o około 7-10 minut. Inne popularne miejsca są niedaleko projektu: Aleja Alexandros znajduje się 400 m od domu. Ciekawe punkty: greckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, główny departament sądowy, biura bankowe i oddziały, dwa duże szpitale, Uniwersytet Ekonomiczny w Atenach, małe i średnie firmy. Góra Likavitos: obszar zalesiony, 800 m od kompleksu. Po przeciwnej stronie alei Alexandros. Z góry roztacza się piękny widok na Ateny, a także szlaki piesze, punkty widokowe i kawiarnie. Ares Park jest największy w Atenach. Jeden kilometr od domu, 20 minut spacerem lub 5 minut jazdy samochodem. Ozdobiony fontannami, rzeźbami i klombami.