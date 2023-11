Ateny, Grecja

od €1,56M

Projekt jest zamkniętym kompleksem mieszkalnym klasy luksusowej. Obejmuje 10 rezydencji: mieszkania, dwupoziomowe, tripleksy i penthouse'y. Miejsce parkingowe, miejsce do przechowywania, prywatny ogród i taras oraz jacuzzi są dostępne dla każdego mieszkania. Niektóre mają prywatne baseny i dostęp do tarasu na dachu. Projekt jest idealny dla mieszkańców Aten i emigrantów, a także rodzin z małymi dziećmi. Jest to kompleks z infrastrukturą rekreacyjną i monitorowanym systemem bezpieczeństwa. Projekt ma wspólne przestrzenie dla rodziców i dzieci, takie jak plac zabaw dla dzieci, siłownia i sauna. W pobliżu kompleksu znajdują się różne szkoły publiczne i przedszkola premium. Cechy mieszkań Pierwszy budynek: 2 trzypiętrowe mieszkania na parterze z prywatnymi basenami, 1 mieszkanie na parterze z prywatnym basenem, 1 mieszkanie na pierwszym piętrze, 1 penthouse z wyłącznym dostępem do tarasu na dachu. Drugi budynek: 1 mieszkanie na parterze z prywatnym basenem, 2 mieszkania na 1. piętrze, 2 penthouse'y z ekskluzywnym dostępem do tarasu na dachu. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kifisia to północne przedmieście Aten. Charakteryzuje się pięknymi XIX-wiecznymi wieżami i rezydencjami, ekologicznymi i zielonymi terenami z malowniczymi parkami. Różne udogodnienia można znaleźć w odległości 15-20 minut jazdy od kompleksu: supermarket Thanopoulos, park dla dzieci, centrum odnowy biologicznej, las, park Syggrou, tereny sportowe, szkoły międzynarodowe i przedszkola. Odległość do innych obiektów (samochodem): Centrum Aten - 30 min Port w Pireusie - 40 min Riwiera Ateńska - 40 min Międzynarodowy port lotniczy w Atenach - 40 min