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Domy Szeregowe w Ajos Nikolaos, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Ajos Nikolaos, Grecja
Szeregowiec
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż nieruchomość składająca się z niezależnego mieszkania na parterze o powierzchni …
$613,968
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