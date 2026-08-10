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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Region Wschodni, Ghana

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Aburi, Ghana
Mieszkanie
Aburi, Ghana
ID WŁAŚCIWOŚCI: OSK120 Zapraszamy oferty na ok. 98 hektarów gruntów dzierżawnych położonych …
$20,000
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Dom 2 pokoi w Brofrease, Ghana
Dom 2 pokoi
Brofrease, Ghana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ta kolekcja nieruchomości to 2 i 3 sypialnie wolnostojące i rozbudowywane domy w zamkniętym …
$70,000
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Parametry nieruchomości w Region Wschodni, Ghana

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