Domy z basenem na sprzedaż w Adenta Municipal District, Ghana

2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 3 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ID NIERUCHOMOŚCI: OSK079 Ta inwestycja jest nowoczesną, bliźniaczą i wolnostojącą kamienicą …
$130,000
Dom 5 pokojów w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 5 pokojów
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: TR014 Ta luksusowa nieruchomość to 5 Sprzedaż umeblowanych domów w Trasacc…
$1,000,000
Parametry nieruchomości w Adenta Municipal District, Ghana

