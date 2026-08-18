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Domy na sprzedaż w Adenta Municipal District, Ghana

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Adenta
3
23 obiekty total found
Dom w Adenta Municipal District, Ghana
Dom
Adenta Municipal District, Ghana
Witamy w Sedina - starannie zaprojektowany dom rodzinny, który doskonale równoważy komfort, …
$289,000
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International real estate agency Habita
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Dom 4 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 4 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: EL147 Ten dom to nowo wybudowany dom z sypialnią 4 położony w East Legon. …
$500,000
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Dom 5 pokojów w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 5 pokojów
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
PROPERTY ID: EL149This property is a newly built 5 bedroom self-compound house located in Ea…
$410,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 2 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 2 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
ID NIERUCHOMOŚCI: OSK042 Ta nieruchomość to bliźniak z sypialnią 3 - w zamkniętym osiedlu w …
$165,000
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Dom 3 pokoi w Adenta, Ghana
Dom 3 pokoi
Adenta, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
ID NIERUCHOMOŚCI: OSK003 Ta nieruchomość to dom jednorodzinny z 3 sypialniami w strzeżonej z…
$121,000
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Dom 4 pokoi w Adenta, Ghana
Dom 4 pokoi
Adenta, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: AD010 Ta nieruchomość to dom z 4 sypialniami i kwaterą dla chłopców w New …
$350,000
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 4 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: ADJ006 Ta nowa inwestycja to kolekcja kamienic sypialni 4 i 5 sprzedającyc…
$325,000
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Dom 4 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 4 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: OSK016 Ta nieruchomość to dom z 4 sypialniami położony w spokojnej dzielni…
$206,830
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Dom 3 pokoi w Madina, Ghana
Dom 3 pokoi
Madina, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dom wyposażony jest w 1 ogromną sypialnię główną z prysznicem, a wszystkie pozostałe sypialn…
$200,000
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Dom 5 pokojów w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 5 pokojów
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
PROPERTY ID: EL170This property is a newly built 5 bedroom self-compound house with 1 bedroo…
$350,000
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Dom 8 pokojów w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 8 pokojów
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
ID NIERUCHOMOŚCI: ADJ013 Ta nieruchomość jest w pełni wyposażona w 6 sypialni z łazienką i 6…
$800,000
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Dom 4 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 4 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: EL076 Jest to dom z sypialnią 4 na sprzedaż w East Legon. Nieruchomość jes…
$410,000
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Dom 5 pokojów w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 5 pokojów
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: TR014 Ta luksusowa nieruchomość to 5 Sprzedaż umeblowanych domów w Trasacc…
$1,000,000
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Dom 4 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 4 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: EL007 Ta nieruchomość znajduje się w East Legon. To jest 3 minuty jazdy od…
$450,000
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Dom 4 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 4 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
PROPERTY ID:EL510This newly finished property is a beautiful 4 bedroom family home located i…
$170,000
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Dom 3 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 3 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ID NIERUCHOMOŚCI: OSK039 Ta nieruchomość to wolnostojący dom z 3 sypialniami i dużym komplek…
$100,000
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Dom 4 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 4 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: EL015 Ta nieruchomość 5 sypialnia wszystkie pokoje z łazienką w odległości…
$380,000
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Dom 4 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 4 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: ADJ015 Ta nieruchomość to samodzielny dom z łazienką 4 z sypialnią dla chł…
$550,000
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Dom 4 pokoi w Adenta, Ghana
Dom 4 pokoi
Adenta, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
ID NIERUCHOMOŚCI: OSK007 Jest to dom z sypialnią 4 ze wszystkimi elementami wykonanymi na sp…
$200,000
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Dom 7 pokojów w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 7 pokojów
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
ID NIERUCHOMOŚCI: ADJ008 Cena sprzedaży z zapytaniem wynosi 600 000 USD. Zainteresowanym kup…
$600,000
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Dom 3 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 3 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ID NIERUCHOMOŚCI: OSK079 Ta inwestycja jest nowoczesną, bliźniaczą i wolnostojącą kamienicą …
$130,000
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Dom 2 pokoi w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 2 pokoi
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ta kolekcja nieruchomości to 2 i 3 sypialnie bliźniacze i rozbudowy nowe ogrodzone osiedle s…
$65,000
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Dom 5 pokojów w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 5 pokojów
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: TR023 Ten dom jest nieumeblowanym samodzielnym domem z sypialnią 5 na sprz…
$900,000
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Parametry nieruchomości w Adenta Municipal District, Ghana

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