Nowe domy w Aburi, Ghana

Willa Rosewood Residences
Aburi, Ghana
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Poczuj istotę powściągliwego luksusu w Rosewood Residences. Położone w spokojnym uścisku Aburi, nasze minimalistyczne, a zarazem wyrafinowane domy wakacyjne z 4 sypialniami oferują oazę komfortu i wyrafinowania. Każda rezydencja jest starannie wykonana z ponadczasową architekturą, a jednoc…
Deweloper
Connect Deluxe Property Solutions
