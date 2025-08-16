Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Tornio, Finlandia

Nieruchomości komercyjne 250 m² w Tornio, Finlandia
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Tornio, Finlandia
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$33,564
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Pomieszczenie biurowe 723 m² w Tornio, Finlandia
Pomieszczenie biurowe 723 m²
Tornio, Finlandia
Powierzchnia 723 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$149,557
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Pomieszczenie biurowe 1 150 m² w Tornio, Finlandia
Pomieszczenie biurowe 1 150 m²
Tornio, Finlandia
Powierzchnia 1 150 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$880,760
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Pomieszczenie biurowe 143 m² w Tornio, Finlandia
Pomieszczenie biurowe 143 m²
Tornio, Finlandia
Powierzchnia 143 m²
Piętro 2/4
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$93,948
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
