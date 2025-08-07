Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Raseborg
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Raseborg, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Raseborg Sub Region, Finlandia
Dom 4 pokoi
Raseborg Sub Region, Finlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
Teraz na sprzedaż w obszarze zabytkowego Mustion Ruukki koło Mustion Castle, plażowej nieruc…
$718,799
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Raseborg, Finlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się