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Domy z garażem na sprzedaż w Kemi Tornio sub region, Finlandia

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Tornio
25
Kemi
21
Keminmaa
9
Tervola
8
1 obiekt total found
Dom 9 pokojów w Kemi, Finlandia
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Dom 9 pokojów
Kemi, Finlandia
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dom rodzinny z drewna 1952 w Kemi, w Laponii Fińskiej - trzy pokolenia, gotowy …
$65,878
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Typy nieruchomości w Kemi Tornio sub region.

domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Kemi Tornio sub region, Finlandia

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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