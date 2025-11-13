Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Kemi-Tornio sub-region
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Kemi Tornio sub region, Finlandia

Tornio
25
Kemi
19
Tervola
9
Keminmaa
8
3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Kemi, Finlandia
Dom 3 pokoi
Kemi, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$62,666
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom 5 pokojów w Keminmaa, Finlandia
Dom 5 pokojów
Keminmaa, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
Piętro 2/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$218,662
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom 6 pokojów w Tornio, Finlandia
Dom 6 pokojów
Tornio, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 181 m²
Piętro 1/3
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$195,930
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Kemi Tornio sub region.

domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Kemi Tornio sub region, Finlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się