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Domy Szeregowe w Kemi Tornio sub region, Finlandia

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14 obiektów total found
Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
$150,047
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
$93,052
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
$173,310
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Agencja
International real estate agency Habita
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Szeregowiec w Keminmaa, Finlandia
Szeregowiec
Keminmaa, Finlandia
$69,557
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Keminmaa, Finlandia
Szeregowiec
Keminmaa, Finlandia
$45,945
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
$81,421
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Agencja
International real estate agency Habita
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TekceTekce
Szeregowiec w Simo, Finlandia
Szeregowiec
Simo, Finlandia
Mieszkanie w spokojnej okolicy, w otoczeniu przyrody. Apartament posiada własną saunę, duży …
$22,682
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemi, Finlandia
Szeregowiec
Kemi, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$69,208
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemi, Finlandia
Szeregowiec
Kemi, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$22,682
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
Wspaniały przestronny apartament w popularnej dzielnicy Tornio Kirkonmäki. Ten trzypokojowy …
$150,047
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$88,400
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Keminmaa, Finlandia
Szeregowiec
Keminmaa, Finlandia
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$49,434
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemi, Finlandia
Szeregowiec
Kemi, Finlandia
Fajne i przytulne terraced końcowe mieszkanie. Kuchnia mieszkania została odnowiona w 2020 r…
$51,179
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemi, Finlandia
Szeregowiec
Kemi, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$57,576
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Kemi Tornio sub region, Finlandia

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