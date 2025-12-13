  1. Realting.com
Nowe domy w Viimsi vald, Estonia

Prowincja Harju
Wieś domków Üksteist
Viimsi vald, Estonia
od
$5,12M
Rok realizacji 2024
Działka pod budowę nowej dzielnicy mieszkalnej. Projekt 11 prywatnych domów wysokiej klasy. Wyląduj w rezerwacie w pobliżu Tallina. Duże połacie ziemi, ich iglasty las, blisko morza. Najbardziej prestiżowy obszar do życia.
Deweloper
Üksteist
