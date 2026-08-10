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Mieszkania na sprzedaż w Tallinn, Estonia

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15 obiektów total found
Mieszkanie w Tallinn, Estonia
Mieszkanie
Tallinn, Estonia
$393,220
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Tallinn, Estonia
Mieszkanie
Tallinn, Estonia
$113,120
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Tallinn, Estonia
Mieszkanie
Tallinn, Estonia
$167,435
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Agencja
International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Tallinn, Estonia
Mieszkanie
Tallinn, Estonia
$436,727
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Tallinn, Estonia
Mieszkanie
Tallinn, Estonia
$523,694
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Tallinn, Estonia
Mieszkanie
Tallinn, Estonia
$854,301
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Tallinn, Estonia
Mieszkanie
Tallinn, Estonia
$459,813
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Tallinn, Estonia
Mieszkanie
Tallinn, Estonia
$507,309
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Tallinn, Estonia
Mieszkanie 3 pokoi
Tallinn, Estonia
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 6/14
Panoramiczny widok całego Tallina Nowoczesny i komfortowy apartament z zapierającym dech w p…
$365,393
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Agencja
Аталанта
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Mieszkanie 3 pokoi w Tallinn, Estonia
Mieszkanie 3 pokoi
Tallinn, Estonia
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Przytulny apartament w typowym drewnianym domu dla Kadrior czeka na nowego właściciela.PLAND…
$406,469
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Agencja
Аталанта
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Mieszkanie 4 pokoi w Tallinn, Estonia
Mieszkanie 4 pokoi
Tallinn, Estonia
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/3
Ekskluzywne rezydencje nad morzem Unikalny kompleks mieszkaniowy klasy premium, składający s…
$806,276
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Agencja
Аталанта
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Mieszkanie 6 pokojów w Tallinn, Estonia
Mieszkanie 6 pokojów
Tallinn, Estonia
Pokoje 6
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/3
Przytulne mieszkanie w zabytkowym małym domu obok pięknego parku Kadriorg, który znajduje si…
$593,708
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Agencja
Аталанта
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Mieszkanie 2 pokoi w Tallinn, Estonia
Mieszkanie 2 pokoi
Tallinn, Estonia
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
$316,381
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Agencja
Аталанта
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Mieszkanie 4 pokoi w Tallinn, Estonia
Mieszkanie 4 pokoi
Tallinn, Estonia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż znajduje się 4-pokojowe mieszkanie na najwyższym piętrze rezydencji VEGA.PLANMąd…
$295,700
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Аталанта
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Tallinn, Estonia
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Tallinn, Estonia
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
$1,29M
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Agencja
Аталанта
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Parametry nieruchomości w Tallinn, Estonia

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