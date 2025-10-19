Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Estonia
  3. Rouge vald
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Domy nad jeziorem na sprzedaż w Rouge vald, Estonia

1 obiekt total found
Dom 15 pokojów w Rouge vald, Estonia
Dom 15 pokojów
Rouge vald, Estonia
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 527 m²
Piętro 1/2
Spacious house in a picturesque location — ideal for a guest house or a large private house!…
$114,523
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Rouge vald, Estonia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się