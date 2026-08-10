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Domy na sprzedaż w Prowincja Harju, Estonia

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5 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Tallinn, Estonia
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Dom 6 pokojów
Tallinn, Estonia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Powierzchnia 439 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom z basenem na sprzedaż w pobliżu morza, Pirita.Nieruchomość prywatna, kamienny dom…
$3,46M
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Dom w Laane Harju vald, Estonia
Dom
Laane Harju vald, Estonia
$262,019
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Kuusalu vald, Estonia
Dom
Kuusalu vald, Estonia
Prawdziwy klejnot północnego wybrzeża - przemyślany i wyjątkowo przytulny dom w nadmorskiej …
$338,861
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Agencja
International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Joelahtme vald, Estonia
Dom
Joelahtme vald, Estonia
Powierzchnia 296 m²
Nowy przestronny dom o powierzchni 296 m2, zbudowany w 2020 roku. Dom jest przeznaczony dla …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
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Dom w Keila linn, Estonia
Dom
Keila linn, Estonia
Powierzchnia 3 706 m²
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Parametry nieruchomości w Prowincja Harju, Estonia

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